Soud potvrdil pokutu za propagaci knihy a filmu proti Babišovi v době volební kampaně

Podle soudce Petra Sedláka je celá kauza zajímavá z pohledu toho, kde končí žurnalistika a kde začíná politická kampaň. Podle něj měl spolek pravdu v tom, že šlo o propagaci kritického politického názoru v podobě knihy, která prezentovala výsledek práce. „Co ale soud odlišil v tom pohybu na úzké hraně je, že se ta činnost odehrávala v době volební kampaně. Kdyby se to odehrálo před volební kampaní nebo potom, nebylo by o tom sporu,“ řekl Sedlák.

Inzerátů bylo podle něj v regionálních mutacích celkem víc než tři stovky a besed šedesát. Inzeráty tak, jak byly vytištěny, byly podle soudce způsobilé poškodit kandidáta volební strany, konkrétně Babiše, případně celý kandidující subjekt. „Tohle není reklama na dílo, v níž zveřejním, že byla vydána kniha. Ten inzerát je způsobilý sám o sobě zasáhnout voliče určitým sdělením,“ vysvětlil soudce.

Podle Patočky šlo o propagaci novinářské práce, podle úřadu ale byla propagace za hranou

Novinář a bývalý člen ČSSD Jakub Patočka za spolek řekl, že s rozhodnutím soudu spokojen určitě není. „Pokud soudce říká, že v demokratické společnosti je ze všeho nejdůležitější svobodný výkon novinářské profese a pak argumentuje tak, jako kdyby nebylo možné propagovat výsledky novinářské práce, tak v tom vidím vnitřní rozpor, který by neměl při přezkumu u Nejvyššího správního soudu obstát,“ řekl Patočka. Trvá na tom, že rozhodně nešlo o volební kampaň. „Šlo o propagaci novinářské práce, a to nemůže nikdo žádným způsobem v demokratické společnosti omezovat,“ řekl Patočka.

Tomáš Hudeček z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí s rozsudkem spokojený je. „Důležité ale bude odůvodnění, protože mám pocit, že dochází k nepochopení mezi žalobou a žalovaným. Naše rozhodnutí v žádném případě nesměřovalo na konečný produkt, tedy na produkt nezávislé novinářské práce. To, co vytýkal úřad, byl způsob propagace, částečně za hranou toho, co umožňují volební zákony,“ poznamenal Hudeček. Doplnil, že v tomto případě tak šlo o to, že spolek nebyl u úřadu registrovaný. Ve stovkách inzerátů a desítkách debat přitom propagoval obě díla, která mířila proti kandidujícímu politikovi, takže podle něj mohli být na jejich základě ovlivněni voliči.