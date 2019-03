Armáda má v obřím tendru jasno. Chce obrněnce pro 11 vojáků a s osádkovou věží

Důležitým kritériem při výběru vítěze největší armádní zakázky české historie bude i rozsah zapojení českého obranného průmyslu na výrobě vozidel. Musí být minimálně 40 procent z nabídkové ceny zakázky. Oznámil to pověřený náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha.

Nová BVP by podle Ctirada Gazdy, vedoucího týmu, který projekt na nákup BVP vede, měla být schopna konfrontace se srovnatelným protivníkem, a to i tankem. Schopna musí být splnit všechny atributy moderního boje. K dispozici budou mít kanon ráže 30 milimetrů, kulomet i protitankové řízené střely. Podstatnou podmínkou tendru bude, aby BVP mohlo přepravit 11 lidí, a to řidiče, střelce, velitele vozu, dva specialisty a šest vojáků takzvaného roje.

Armáda ČR (AČR) má v současnosti ve výzbroji pásová bojová vozidla pěchoty BVP-2, která jsou desítky let stará a technicky velmi zastaralá. Podle dostupných informací jich AČR nyní provozuje 108 v různých modifikacích a dalších 77 je ve skladech.

Německá firma Rheinmetall Landsysteme by chtěla uspět s vozidlem Lynx a německé konsorcium PSM, tedy společný podnik společností Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme, nabízí bojové vozidlo Puma.

V uplynulých měsících se v médiích objevila kritika toho, že se armáda a ministerstvo stále rozhodovaly, jaké parametry mají vozidla splňovat. Gazda to odmítl. Armáda se podle něj už před rokem jasně vyslovila pro osádkovou věž. Odmítl také, že by bezosádková věž byla na rozdíl od osádkové moderní. Připomněl, že například Austrálie zvolila stejné řešení.

Firmy nyní budou mít čas do začátku května, kdy od nich bude ministerstvo očekávat přihlášku do soutěže. Zájemci budou muset deklarovat, že jsou schopni splnit několik nepřekročitelných parametrů, mezi kterými jsou velikost vozu, jeho výzbroj nebo to, že dodají vzorek vozidla.

O vítězi rozhodne cena, splnění technických požadavků a míra zapojení českého obranného průmyslu. Hlavním partnerem při komunikaci s českými firmami bude státní podnik VOP, který by měl mít na starosti i následný servis vozů. „Opravdu stojíme o to, aby se do tohoto kontraktu na české straně zapojilo široké spektrum českých firem,“ řekl Říha.