Bělobrádek: Podporu státu si zaslouží jen manželství muže a ženy. Je výjimečné a nejlepší

V dolní komoře aktuálně leží dva legislativní návrhy se srovnatelnou poslaneckou podporou, minimálně pokud jde o počty předkladatelů. A zatímco první norma žádá v Listině základních lidských práv a svobod definovat manželství jako svazek muže a ženy, novela občanského zákoníku chce od explicitního jmenování pohlaví naopak ustoupit – a otevřít tak cestu ke sňatkům stejnopohlavních párů.

Úvodní diskusi o obou poslaneckých předlohách dolní komora nedokončila v polovině listopadu. Od té doby se k nim navzdory snahám části poslanců nedostala až do úterního jednání. A ani na něm ji nedokázala ukončit. Podle očekávání se totiž na plénu střetli obhájci takzvaného tradičního modelu rodiny a ti, kteří chtějí možnosti manželství oproti současným mantinelům rozšířit.

V Událostech, komentářích ČT24 pak možné změny odmítl i končící předseda křesťanské demokracie Pavel Bělobrádek. Argumentoval tím, že v českém kulturním prostředí a v evropském civilizačním prostoru je manželství definováno jako svazek muže a ženy, a zaslouží si proto zakotvit na ústavní úrovni – čili ve zmiňované listině.

„Nenazývejme manželstvím to, co jím není. Není jím mnohoženství ani svazek jiného typu. Je to svazek jednoho muže a jedné ženy,“ konstatoval. „Podporu státu si zaslouží jen ten jeden (typ soužití), protože je výjimečný a je nejlepší. Manželství je institut, který se stát zavazuje chránit z toho důvodu, že se snaží vytvářet co nejlepší a nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí. Hoch i děvče potřebují mužský i ženský vzor, aby se zdravě vyvíjeli.“