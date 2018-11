Sňatky homosexuálů nebo manželství výhradně pro muže a ženu? Poslanci vzrušeně debatují

Novela občanského zákoníku předpokládá, že homosexuálové by měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo.

„Novela je zásadní pro stejnopohlavní páry, pro jejich děti,“ uvedla předlohu o manželství i pro homosexuály Radka Maxová. Podepsalo ji 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. „Hájíme tady hodnoty. Hodnoty jsou pro mě svoboda a rovnost,“ podpořil v následné debatě uzákonění manželství pro všechny páry předseda Pirátů Ivan Bartoš.