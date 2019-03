Opětovné proplácení prvních dnů nemoci může být kvůli elektronickým neschopenkám až o půl roku odloženo

Pokud by se spustila na půl roku takzvaná první etapa e-neschopenek, hrozilo by kvůli časovému skluzu při přípravě zákonů a kvůli odmítavému postoji lékařů zkolabování nemocenského systému, odhaduje ministryně. Podle ní je ale její resort „stále připraven jít do první etapy, protože si to koaliční partner žádá“.

Premiér Andrej Babiš (ANO) to už dřív slíbil. Nový systém e-neschopenek má začít fungovat ale až od ledna příštího roku. Do té doby by od července do konce letoška měli lékaři podle navržené novely povinně používat nynější dobrovolný model neboli takzvanou první etapu.

Zaměstnanci mají podle už schváleného zákona od 1. července dostávat 60 procent mírně sníženého denního platu. Hnutí ANO teď kvůli e-neschopenkám vážně zvažuje půlroční odklad. „Já samozřejmě vnímám i výtky zdravotníků a lékařů, takže já bych preferovala, kdyby se posunula karenční doba, aby to všechno platilo od 1. 1. 2020,“ říká předsedkyně sněmovního výboru Radka Maxová.

Uvidí se, co na to poslanci ANO

Maláčová ale s případným půlročním odkladem proplácení prvních tří dnů nemoci zásadně nesouhlasí. Pokud by ho hnutí ANO podpořilo, byl by to pro sociální demokraty zásadní koaliční problém. „Pro sociální demokracii odložení zrušení karenční doby nepřipadá v úvahu,“ uvedla Maláčová.