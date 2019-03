Nejstatečnějšími psy byli Gauner, Konor nebo Irr. Jeden našel ztraceného seniora, další zachránil pána před medvědem

Černého ovčáka Gaunera představil na ceremoniálu policejní psovod Lubomír Ábel. Neobvyklé psí jméno prý měl i Ábelův předchozí čtyřnohý kolega, jenž se jmenoval Kain. Gauner dokázal v loňských srpnových vedrech vyčenichat seniora, kterému při krmení lesní zvěře na Třebíčsku vypověděly službu nohy a zůstal v lese až do dalšího dne. Vysoké venkovní teploty neumožňovaly při pátrání využít vrtulník s termovizí. Gauner muže objevil za vyvráceným stromem. Pro Ábela to byl již třináctý nalezený člověk – ale teprve první, který své pohřešování přežil.

Asistenční signální labrador Dag zase pomáhá osmnáctileté Štěpánce, která trpí cukrovkou. „Upozorní mě ještě dříve, než dojde k záchvatu – já ty výkyvy nepoznám. Výsledky krve jsou lepší, psychicky se cítím jistější a mám větší volnost,“ popsala dívka.

Anketu Statečné psí srdce vyhlašuje každoročně časopis Psí kusy ve spolupráci se záchranářským magazínem Rescue report. Zvířecí vítězové jednotlivých kategorií automaticky postupují do nominace na prestižní ocenění Zlatý záchranářský kříž. Do desátého ročníku ankety bude možné navrhovat psí kandidáty od ledna do konce února příštího roku.