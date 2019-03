Národní parky se rozdělí na čtyři zóny, na připomínky zbývá poslední den

Způsob péče o Šumavu určí na příštích 15 let nové zóny. Ty přesně stanoví, kde se nechá nerušený průběh přírodních procesů a kde naopak bude člověk do přírody moci stále zasahovat. Národní park už v lednu vypracoval návrh podoby těchto zón, teď je možné se k němu vyjádřit.

„Kde jinde by ta kulturní krajina měla být, když ne tam, kde žijí lidi a kde mají postavené domy,“ podivuje se starostka Borových Lad Jana Hrazánková (SNK1). Obec proto žádá, aby území spadalo do zóny kulturní krajiny. „To je logická věc. Prostě nejde, aby tady byla zóna soustředné péče,“ míní Hrazánková.

Většinu připomínek obcí schválíme, slibuje správa parku

Správa národního parku slíbila, že se bude návrhy zabývat a zapracuje je do podoby nových zón. „Na většinu připomínek, které přišly ze strany obcí, budeme reagovat kladně. Byly to opravdu ryze věcné připomínky, které můžeme vypořádat,“ uvádí mluvčí správy parku Jan Dvořák.

Naopak ekologové chtějí výrazně rozšířit zónu určenou pro nejpřísněji chráněnou přírodu. „Navrhujeme, aby se to území rozšířilo na 53 procent území národního parku z toho důvodu, že přírodní kvality Šumavy odpovídají těm 53 procentům,“ podotýká expert na ochranu přírody z Hnutí Duha Martin Voráč. „Panenská volná příroda je to, co dělá Šumavu jedinečnou, to je naše rodinné stříbro,“ dodává člen spolku Šumava domovem Tomáš Hauser.

Připomínkami se teď bude správa parku zabývat. Ty, které schválí, zapracuje do nové mapy zón, kterou příští týden zveřejní na svém webu v podobě, v jaké ji předloží ke schválení radě národního parku.