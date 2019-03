Odvolací soud zpřísnil tresty dvěma aktérům v ostravské větvi metanolové kauzy

Podle rozsudku si Klösel objednal 2300 litrů alkoholu obsahující toxický metylakohol u Martina Jirouta, jemuž vrchní soud dříve potvrdil v hlavní větvi kauzy devět let. Šlo o celkem 2300 litrů alkoholu neznámého původu, který se prodával za 50 korun za litr. Klösel poté sjednal jeho prodej obžalovanému Posládkovi, aniž by zjišťoval původ alkoholu.

Vyšší tresty žádal státní zástupce

Krajský soud v minulosti uložil šestici obžalovaných tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců. Státní zástupce však u pěti z šesti obžalovaných žádal o vyšší tresty s poukazem na fatální následek v podobě úmrtí více lidí, způsobení těžké újmy na zdraví a bezprostřední ohrožení života dalších lidí.

Obžalovaní naopak vinu popírali, podle nich neexistují přímé důkazy, které by je se smrtící směsí alkoholu pojily. Odvolací soud žádali většinou o zproštění viny.