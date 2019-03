Případ Ateliér potřetí. Hradecký krajský soud musí znovu projednat rozsáhlou kauzu dětské pornografie

„Bylo rozhodováno o odvoláních obžalovaného i státního zástupce proti odsuzujícímu rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové,“ uvedla k usnesení Vrchního soudu v Praze jeho mluvčí Simona Heranová s tím, že konkrétnější informace zatím nemůže poskytnout.

Podle justiční databáze Vrchní soud vyhověl odvolání Pavla Rohela, kterého chtěl krajský soud poslat do vězení, i státního zástupce. Podle zrušeného verdiktu z loňského července měl jít Rohel na šest let do vězení za trestné činy zneužití dítěte k výrobě pornografie a obchodování s lidmi. Zaplatit měl i peněžitý trest jeden milion korun.

„Jiný trest než nepodmíněný nepřicházel v úvahu. Trestná činnost byla prokázána,“ řekl tehdy předseda senátu Miloslav Ježek.

Krycí název Ateliér

Situace se opakuje již podruhé. Vrchní soud v minulosti zrušil i sedmiletý trest nad Rohelem. Podle spisu případu s krycím názvem Ateliér byl Rohel součástí čtyřčlenné skupiny, která k výrobě dětské pornografie zneužila desítky dětí a mladistvých ve věku od osdmi do osmnácti let. Prodejem erotických materiálů v letech 2007 až 2014 si měl přijít na více než pět milionů korun.

Tisíce snímků a videí směřovaly zejména do zahraničí. „Největší množství fotografií bylo odesíláno provozovatelům webů registrovaných mimo území ČR, u nás jsou blokované. Fotografií bylo zajištěno přes 600 tisíc plus videa. Poškozených bylo více jak sto,“ řekl k loňskému rozsudku státní zástupce Milan Šimek. Pro Rohela navrhoval trest v rozmezí osmi až devíti let.

Pavel Rohel je posledním ze čtveřice, která se podle obžaloby na výrobě dětské pornografie podílela, který ještě čeká na pravomocné rozhodnutí soudu. Žena, která do focení zapojila své děti, již dostala tři roky vězení. Třetího člena skupiny soud na jaře 2016 poslal na dva roky vězení a čtvrtému uložil podmínku.

Případem se soudy zabývají už od roku 2013. Jde o velmi rozsáhlou kauzu. Soudní spis má přes pětadvacet tisíc stránek.