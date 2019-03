Pohraničí je hůř dostupné pro vrtulníky záchranářů. Karlovarský kraj chce svou základnu

Převoz pacienta na specializované oddělení sanitkou může trvat i dvě hodiny. Vrtulník zkrátí čas přibližně na čtvrtinu. A to může rozhodnout o záchraně života. Proto chtěli vrtulník i dispečeři v Karlovarském kraji. Na vzdálená místa Krušných hor se vojenští záchranáři z Líní u Plzně do dvaceti minut nedostanou.

„Nejlépe se nabízí nějaká pobočná stanice letecké záchranky z Líní,“ je názoru Marek Slabý z asociace záchranných služeb. To se ale nestane. Karlovarský kraj totiž nemá trauma centrum. Zraněné by tak podle ministerstva zdravotnictví vrtulník stejně přepravoval do Plzně.

O pokrytí krajů leteckou záchrankou chce Jana Mračková Vildumetzová se zástupci vlády znovu jednat co možná nejdřív.

Podle ministerstva obrany se letečtí záchranáři z Líní snaží být vždy i v sousedním regionu včas. „Pokud se to někdy náhodou nepovede, tak nám téměř vždycky jede naproti sanitka, která pacienta veze a jenom se do vrtulníku přeloží,“ vysvětlil mluvčí Ministerstva obrany Jan Pejšek.

Přelet z Německa je přes Krušné hory komplikovaný

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula připomíná, že na českém území může podle dohod zasahovat i vrtulník ze sousedního státu – v tomto případě z Německa. Jenže pilotům z Německa může komplikovat cestu do Česka specifické klima kolem hor.

Nejvíc zkušeností s létáním v Krušných horách mají instruktoři na Karlovarském letišti. „Když se blíží fronta, mraky se zarazí o Krušné hory a valí se směrem do České republiky. To znamená, pokud by někdo chtěl letět z Německa, dostává se do velice špatného počasí,“ upozornil na potenciální problém případného zásahu ze sousedního státu karlovarský letecký instruktor Petr Los.