Za pronájem radarů ve Varnsdorfu inkasuje firma starostova známého miliony, město na ně doplácí

V severočeském Varnsdrofu jsou celkem tři místa, na kterých soukromá firma Water Solar Technology radary měřící rychlost projíždějících aut nainstalovala. Radnice si od ní tuto techniku včetně servisu pronajímá. Následně vybírá pokuty, které by měly pronájem pokrýt a současně by městu vydělávat miliony do jeho rozpočtu.

To se ale zatím neděje. Zatímco firma Water Solar Technology dokázala už na pronájmu vydělat desítky milionů korun, Varnsdorf zatím počítá milionové ztráty.

„Město zaplatilo za první smlouvu, která byla ukončena, zaplatilo město včetně DPH 21 milionů 704 korun a nějaké drobné. V následné smlouvě máme zaplatit nebo už jsme taky zaplatili, protože faktury chodí měsíčně, 12 milionů 331 tisíc korun. Zhruba,“ uvedl starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček (ANO). „Inkaso do města je v tuto chvíli 25 milionů korun. To znamená, je tam stále ještě rozpor mezi tím, co jsme zaplatili a co jsme inkasovali.“

Za pronájem radarů dosud město zaplatilo 33 milionů korun a na pokutách vybralo 25 milionů. Aktuálně tedy prodělává osm milionů korun, protože pokuty vymáhá pomaleji, než si firma účtuje nájemné. Kontroverze pak budí i to, že se soukromá firma dostala k zakázce za desítky milionů korun bez klasické otevřené veřejné soutěže.

„Město Varnsdorf v srpnu roku 2017 vypsalo výběrové řízení, nebo veřejnou zakázku malého rozsahu do milionu korun na dobu trvání 24 měsíců. Záleží, co nastane dříve. Zakázku vysoutěžila společnost Water Solar Technology,“ uvedl zastupitel Varnsdorfu Jan Šimek (Náš Varnsdorf). „Bylo to výběrové řízení bez uveřejnění. O tom, kdo se zúčastní tohoto výběrového řízení, rozhodovalo výhradně město. Zakázku schvalovala pouze rada.“