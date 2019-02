Rektoři podpořili Univerzitu Karlovu ve sporu s prezidentem o jmenování profesorů

Představitelé vysokých škol, kteří jednali v Brně, chtěli podle místopředsedy konference Mikuláše Beka z Masarykovy univerzity dát najevo, že Univerzita Karlova není se svým postojem osamocená. Jde o stanovisko vysokých škol jako celku, uvedl. „Česká konference rektorů odmítá zasahování do autonomie vysokých škol a nerespektování zákonného postupu,“ prohlásili rektoři.

„Jádro toho všeho je to, zda má prezident právo vstupovat do hodnocení ať už etického, nebo vědeckého profilu těch uchazečů. My jsme přesvědčení, že je to úkolem kolektivních univerzitních orgánů a prezident do toho vstupovat nemá,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Univerzita nevedla podle prezidenta řízení o jmenování řádně

Na soud se společně s univerzitou obrátili i Fajt s Ošťádalem. Spor o nejmenování profesorů se táhne už od roku 2015. Zeman musel na základě loňského rozsudku rozhodnout znovu, názor však nezměnil. Univerzita podle něj nevedla řízení o jmenování řádně. U Fajta údajně přešla to, že předložil nepravdivé informace, u Ošťádala zase nesoulad jeho styků s StB a etického kodexu školy.