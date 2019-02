Odborník: Když začne Facebook mazat příspěvky od lidí s příjmením na S, má na to právo

„Musíme si uvědomit, že provozovatelé sociálních sítí na začátku dávají uživatelům na výběr – uživatelé přistupují na určité podmínky. Vím, že je to momentálně krajně nepředstavitelné, ale do budoucna bude určitě řada uživatelů přemýšlet o jiné platformě,“ doplnil svůj názor Múka.

Smejkal také upozornil, že sociální síť může mazat obsah i nad rámec toho, co stanoví zákon, a to nejen v případě porušení pravidel, k nimž se uživatel při registraci zavázal. „Koneckonců je to soukromá společnost. Když se rozhodne mazat příspěvky všech lidí, jejichž příjmení začíná na S, je to v podstatě její právo,“ tvrdí.

„My nemáme právo na něco, co nám poskytuje nějaká soukromá firma. Pokud jsme s ní samozřejmě neuzavřeli smlouvu, která by nám takové právo zaručovala,“ rozvedl svou myšlenku s tím, že provozovatel sítě je pochopitelně limitován tím, že nechce odradit své „zákazníky“.