Podmínka a pokuta za nenávistný komentář pod fotkou teplických prvňáčků

„Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl určen náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců,“ dodala Řezníčková.

Soudkyně uznala obžalovanou ženu vinnou trestním příkazem v pondělí 10. září. „Obviněná byla odsouzena k podmíněnému trestu ve výměře osmi měsíců se zkušební dobou osmnácti měsíců. Dále pak k peněžitému trestu, rovněž blízko dolní hranice sazby, a to konkrétně ve výměře čtyřiceti denních sazeb po pěti stech korunách,“ řekla předsedkyně okresního soudu v Tachově Michaela Řezníčková.

Podle dřívějších informací deníku Právo je obžalovanou 26letá Romana L. z Tachova. Ta se na sociální síti přidala k řadě dalších nenávistných komentářů a ve vlastním příspěvku použila slovo „rovnou“ a k němu přidala obrázek pistole. Tím se podle státního zástupce měla dopustit trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Za to jí hrozily až tři roky za mřížemi.

Původně policie její případ odložila s tím, že by se mohlo jednat pouze o přestupek. Poté se ale do případu vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Na základě jeho námitek se věc vrátila zpátky do přípravného řízení. Napodruhé už policejní šetření vedlo k obvinění a k podání obžaloby.

Obvinění padlo víc

V kauze nenávistných komentářů policie už dříve obvinila z rasově motivovaného přečinu muže z Frýdecko-Místecka. V jeho případě státní zástupce trestní stíhání podmíněně zastavil. Pokud se obviněný během stanovené zkušební doby nedopustí trestného činu ani přestupku, trestní stíhání tím pro něj končí. V opačném případě budou kriminalisté ve vyšetřování pokračovat.

V případě třetího podezřelého obvinění nepadlo. Teplické policii se muže nepodařilo vyslechnout, protože se zdržuje mimo území České republiky.