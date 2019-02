Klaus chce trestat mazání příspěvků na sociálních sítích. Piráti nevěří, že to myslí vážně

Kdyby novela trestního zákoníku – pod kterou se podepsaly tři desítky poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN – začala platit, hrozily by za mazání příspěvků uživatelů provozovatelům webů s více než sto tisíci uživateli až tři roky vězení, případně padesátimilionová pokuta. Méně závažné zásahy, i kdyby k nim došlo z nedbalosti, by pak podle návrhu byly přestupkem, za který by jedincům hrozila půlmilionová pokuta, firmám až 50milionový postih.

Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

Předkladatelé ujišťují, že by se omezení nevztahovala na příspěvky, které by byly „v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy“. Třeba fake news ale nespadají do žádné takové kategorie.

Máme právo na názor, zdůrazňují stoupenci návrhu

Podle Václava Klause je potřeba zabránit mazání příspěvku pouze kvůli tomu, že člověk projeví určitý názor. „Stává se, že čím dál více lidí politických názorů, jako mám třeba já, jsou z prostoru vytěsňováni. Jsou blokováni nebo jejich příspěvky mazány. Jiné názory, které by se zase podle mě daly označit skoro za extrémní, tam vesele jsou. Jsem pro to, aby síť takto nezasahovala,“ uvedl.

Poslanec Patrik Nacher (ANO), který se pod zákon rovněž podepsal, hovoří v souvislosti se současným fungováním sociálních sítí o cenzuře. „Problém je, že některé názory – společenská témata a postoj k nim, který není vybízení k násilí, není to rasistické – jsou blokovány a příspěvky mazány,“ řekl.

Podle něj cenzura začala poté, co v roce 2016 Britové schválili vystoupení své země z Evropské unie a později byl Donald Trump zvolen americkým prezidentem. „To jsou dvě události, které nedopadly tak, jak mainstream předpokládal, a jsou z toho obviňovány informace na sociálních médiích,“ poznamenal.

Jak Facebook rozhoduje o smazání či blokaci? To je třeba vědět, shodl se Pirát s komunistou

Poslanec Pirátů Mikuláš Peksa naproti tomu tlumočil, že v pirátském poslaneckém klubu „byl návrh od začátku vnímán jako legrace, kterou snad nikdo nemůže myslet vážně“. Za problematické považuje například stanovení hranice na sto tisíc uživatelů.

Peksa upozornil, že by se sociální sítě nakonec nemohly bránit ani robotickému spamu. „Jednoduše postavíte stroj, který zaplaví Facebook, zdi vašich přátel, sděleními jakéhokoliv typu. Pokud se tam tisíckrát objeví, že jsou Piráti nejlepší, tak Facebook tisíckrát smaže ‚Piráti jsou nejlepší‘. Robotickým spamem by neměl být Facebook zaplavován. Je zcela legitimní to mazat. Takovou technickou ochranu nemůžete trestat,“ míní.

Částečně se však shodl s Leo Luzarem (KSČM), který kritizoval, jakým způsobem největší ze sociálních sítí k mazání příspěvků či blokování uživatelů přistupuje. Nelíbí se mu, že vše funguje ze zahraničí. „Říká se Facebook. Kdo je Facebook, kde sídlí? (…) Ani Ústava ČR, ani zákony ČR nedosáhnou na ty, kteří cenzurní zásah provedli,“ zdůraznil Luzar.

Podle Mikuláše Peksy by bylo vhodné, kdyby Facebook zveřejnil algoritmy, podle kterých určuje, které příspěvky je potřeba vymazat. Zákon, který by český parlament mohl schválit, tomu však podle něj nepomůže. „Evropská komise vyvíjí iniciativu, aby toho cíle dosáhla. Obávám se, že je ten problém neřešitelný na úrovni ČR,“ uvedl.

Pekarová: Nesmíme zaměňovat lež za názor

K návrhu Václava Klause se kromě pirátských poslanců nepřipojil ani žádný zástupce TOP 09. Místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová se domnívá, že argumenty předkladatelů jsou mylné. „Obáváme se, jak je argumentováno, že se má jednat o boj proti cenzuře, se nakonec zvrtne v opak. Je potřeba uvědomit si, že nesmíme zaměňovat lež za názor,“ řekla. Připomněla přitom, že se uživatelé k sociálním sítím připojují dobrovolně a souhlasí s podmínkami používání. „Jsou tam pravidla, která jsou tam předem dána,“ dodala.