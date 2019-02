V Česku přibývá nemocných chřipkou. Někde už hygienici vyhlásili epidemii

Respiračních onemocnění napříč Českem přibývá. Hygienici v pátek vyhlásili chřipkovou epidemii v Jihomoravském kraji. „Nemocnost jde nahoru, ale kromě akutních respiračních nemocí se k tomu začíná přidávat chřipka. Oproti minulému týdnu se to zdvojnásobilo, takže se nám to začíná překlápět do chřipkové epidemie,“ uvedla vedoucí protiepidemického odboru tamní krajské hygienické stanice Renata Ciupek.

Nejvíce zasaženou skupinou jsou mladí lidé ve věku od 15 do 24 let a také děti do pěti let. „To je pro nastupující chřipkovou epidemii typické,“ poznamenala Ciupek.

Kvůli epidemii nemocnice omezují návštěvy. Jejich zákaz bude od soboty platit například v celém areálu Fakultní nemocnice Brno nebo nemocnice u svaté Anny.