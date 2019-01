Desítky tisíc dětí nepřijatých do mateřských škol? Nadsazené, tvrdí ministerstvo školství

Počet nepřijatých dětí do mateřských škol - zhruba 33 tisíc - je podle ředitele Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání ministerstva školství Jaroslava Faltýna nadsazený. „Není to tak jednoduché, žádný přesný údaj totiž nemáme. To číslo je zaokrouhlené nahoru a jde o žádosti, kterým nebylo vyhověno. Jenže rodiče podávají často více než jednu žádost,“ upozornil.

Podle Hany Splavcové z Asociace předškolní výchovy je dnes téměř nemožné zjistit, kolik dětí odmítly mateřské školy přijmout. „Děti nemají v žádance kód nebo symbol, který by je jasně identifikoval, aniž by šlo o osobní údaje. Takže přesný počet nepřijatých dětí neznáme,“ upozornila Splavcová. S tím souhlasí i Faltýn: případné zavedení identifikátoru by podle něj pomohlo zřizovatelům školek orientovat se v tom, kde místa chybí a kde přebývají.

Míst ve školkách je víc než dětí. Přesto hlásí Praha nebo Brno problémy