Začínají zápisy do mateřských škol. Málo míst pocítí nejvíce rodiče nejmenších dětí

Nejhůře jsou na tom rodiče nejmladších dětí

Ředitelé mateřských škol přijímají přednostně předškoláky, pro které je rok ve školce povinný. Tříleté děti se tak do ní v některých případech nedostanou nebo na ně zbyde místo v jiné školce, než kterou jejich rodiče preferují.

„Umisťujeme pouze děti s trvalým bydlištěm v naší městské části. Dalším zásadním kritériem je věk,“ říká Šestáková. Podle ní se tak může stát, že převis vznikne právě u nejmladších dětí, i když by byly v září tříleté.

A komplikací je i podávání několika přihlášek. „Protože pak jedno dítě blokuje místo ve více mateřských školách,“ vysvětluje vedoucí kanceláře starostky Prahy 17 Radka Khollová. S tímto problémem se například potýká MŠ Sokolovská v Praze 8. Podle její ředitelky Jany Ptáčkové se totiž často stává, že rodič, jehož dítě přijali na více místech, ho z ostatních školek včas neodhlásí.

„Někteří rodiče se odhlásí až na konci srpna,“ potvrdila České televize ředitelka s tím, že řada rodičů odmítnutých dětí pak po celé prázdniny zažívá zbytečný stres – neví, jestli se jejich potomek nakonec do školky dostane. Podle ředitelky mateřské školy u Vysočanského pivovaru v Praze 9 Marie Ledererové by proto rodiče neměli podávat přihlášky na víc než na dvě školky.

Zápisy do školek se budou konat od 2. do 16. května, a to přesně měsíc od začátku zápisů do základních škol. Při přijímacím řízení se mateřské školy řídí věkem dětí a trvalým bydlištěm rodičů. Od školního roku 2017/2018 je pro předškoláky rok v mateřské škole povinný.