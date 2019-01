Ministr Petříček se chce ucházet o post místopředsedy ČSSD

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) plánuje na březnovém sjezdu sociální demokracie kandidovat na místopředsedu strany. Uvedl to server iDnes.cz. Petříček požádá o nominaci do vedení ČSSD na páteční schůzi pražské organizace strany, do které patří. Ministra kritizuje prezident Miloš Zeman i komunisté, kteří podporují menšinový kabinet ANO a ČSSD; předseda sociálních demokratů Jan Hamáček ale možnost jeho odchodu z vlády odmítl.