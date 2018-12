Kouzlo vánočních pohádek. Je nutné hledat i nové cesty, ale nepřehnat to, říká režisér Janák

Divák si nesmí říkat, že tohle už dřív v nějaké pohádce viděl

Také Zelenka hovoří o tom, že ho česká tradice zavazuje a zároveň na ni rád navazuje. „Všechno je tak specificky české, že není třeba to měnit. A protože je to specificky české, je to také exportovatelné.“ Ocenil i to, že se nenapodobují například německé vzory – bratři Grimmové.

Janák připomíná, že tyto pohádky jsou vždy postavené na dobru a zlu. „Ale zase je potřeba nejen opakovat zažité principy, ale snažit se hledat nové cesty, aby to lidi nezačalo nudit a neříkali si, to už jsme někdy viděli, v té a v té pohádce“.

Proto si někdy dovolí použít do pohádky něco modernějšího. To ho baví. I za cenu, že to pak v internetových diskusích někdy „schytává“, protože lidé modernější věci nepřijmou. „Ale já si říkám, že třeba Šíleně smutná princezna byla také hodně moderní. A do dneška je. Být (tehdy) internet, tak by to také schytala.“ A dodává: „Je třeba to zkoušet, ale nesmí se to přehnat.“