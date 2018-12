Vláda připravuje pomoc samoživitelům. Náplast za dlužné alimenty vyjde až na miliardu

Resorty diskutují také nad dvěma variantami. První počítá s tím, že by stát pomohl těm nejchudším v případě, že otec na dítě neplatí tři měsíce. Druhá by byla bez ohledu na výši příjmu rodiče. Měl by na ni nárok po dvou měsících, kdy výživné nepřichází. Výdaje pro stát vychází ročně maximálně na miliardu.