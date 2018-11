ČSSD podle Onderky neměla na výběr. Nemohla hlasovat proti sobě, ale Babiše přímo podpořit nechce

„Hlasovat proti svým ministrům, to znamená sociálním demokratům, mně připadá absurdní a v podstatě nemožné. Na druhou stranu říkáme, že kauza Čapí hnízdo je kauzou Andreje Babiše, která zatěžuje fungování vlády a dělá, řekl bych, blbou náladu v ČR – a to jsem velice mírný. Z toho důvodu nechce sociální demokracie hlasovat ani proti vyslovení nedůvěry,“ vysvětloval místopředseda strany motivaci ke konečnému rozhodnutí. Nakonec tedy podle něj bylo na výběr pouze zdržet se, nebo odejít ze sálu.

Rozhodnutí vedení ČSSD, že by poslanci strany měli při hlasování o vyslovení nedůvěry odejít ze sálu, vzbudilo podiv. Prakticky žádná jiná strana mu nerozumí. Roman Onderka je však přesvědčen, že je to jediné možné rozhodnutí.

SPD místo ČSSD

Zásadní je podle něj to, že hlasování proti vládě – po předchozím vypovězení koaliční smlouvy a rezignaci ministrů za ČSSD – by nevedlo ke konci Andreje Babiše ve funkci předsedy kabinetu. Domnívá se, že by se nakonec ukázalo, že potřebných 101 hlasů k vyslovení nedůvěry ve sněmovně není.

„Andrej Babiš by přijal demisi našich ministrů, šel za panem prezidentem, ten by ji podepsal a následně Andrej Babiš by mu dal pět jmen, která by si domluvil s předsedou SPD Okamurou, který již avizoval, že by tak učinil. Z toho pohledu by se stalo jediné: Sociální demokracii by nahradilo SPD,“ předložil Onderka scénář, se kterým vedení ČSSD pracovalo. Připustil přitom, že předseda SPD Tomio Okamura neavizoval, že by SPD nakonec vládu podpořila. Okamurovo hnutí totiž bylo jedním z iniciátorů hlasování o nedůvěře.

Sociální demokraté jsou přesvědčeni, že by Andrej Babiš ve svém hnutí pokračování vlády s podporou SPD prosadil. Že se na jaře, kdy se již o takové možnosti vážně hovořilo, zdálo, že by část poslanců ANO v tom případě rebelovala, na věci nic nemění, míní Onderka. „Připomeňme si, že hnutí ANO funguje na způsob firmy, Andrej Babiš velice silově ovlivňuje poslance,“ podotkl.