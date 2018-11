ČT: Babišovu vládu podpoří při hlasování o nedůvěře i šest komunistů

Kdyby nakonec přece jen opozice našla 101 hlasů a vláda padla, má prezident Miloš Zeman jasno, co dál. Opět by sestavením kabinetu pověřil Andreje Babiše, uvedl ve čtvrtek na TV Barrandov. „Je to od pana prezidenta klasické natahování ústavy. Je to jeho pravomoc, nicméně dostáváme se tím do morální břečky,“ domnívá se předseda STAN Petr Gazdík.

„Nevím, jestli je to vyhrožování, nebo je to jenom aktuální okamžitá reakce. Na druhou stranu prezident opakovaně ukázal, že je opravdu schopen velmi kreativních výkladů ústavy,“ dodává místopředseda ODS Martin Kupka.