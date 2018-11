Gazdík: Za výroky o afghánské misi by měl Zaorálek v čele zahraničního výboru skončit

Debatu o české účasti na afghánské misi otevřela smrt dvaačtyřicetiletého vojáka poté, co na vozidlo české jednotky zaútočil v provincii Herát člen afghánské armády. Šlo o několikátou tuzemskou oběť, na začátku srpna zemřeli tři čeští vojáci v Bagrámu, když na jejich hlídku provedl útok sebevražedný atentátník.

V reakci na zprávy ze středního východu někdejší šéf tuzemské diplomacie Lubomír Zaorálek prohlásil, že afghánské působení Severoatlantické aliance považuje za chybu. „Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci. Stálo nás to biliony dolarů a důsledky jsou vesměs negativní,“ prohlásil s tím, že Česko i NATO by podle něj měly hledat cestu ven a zvážit odchod: „Jsme spojenci, držíme basu, nemůžeme jednat sami, dohodu je třeba hledat společně.“

Za svá slova si vyslechl kritiku armády, opozičních poslanců i odmítavé stanovisko premiéra Andreje Babiše a nejnověji také výzvu ke konci v čele zahraničního výboru dolní komory, k němuž ho v Otázkách Václava Moravce vyzval předseda STAN Petr Gazdík.

Fiala: Zaorálek projevil necitlivost a nekvalifikaci

„Pan Zaorálek svým výrokem výrazně zvýšil nebezpečí našich vojáků, protože snahou islamistů teď samozřejmě může být víc atakovat naše vojáky, protože máme takové politiky, kteří jejich misi zpochybňují,“ konstatoval. „Z mého pohledu by to mělo být na odstoupení z postu předsedy zahraničního výboru, protože zvláště představitel zahraničního výboru by něco takového říkat rozhodně neměl.“

Obdobně mluvil i předseda nejsilnější opoziční strany, šéf ODS Petr Fiala, podle nějž je Zaorálkova rezignace tématem pro další debatu. „Není to výrok řadového poslance, je to výrok předsedy zahraničního výboru a člověka, který má váhu bývalého ministra zahraničních věcí,“ upozornil. „Prokázal určitou necitlivost a nekvalifikaci pro tu funkci, když v takovém okamžiku zpochybnil tak zásadní věc. Jde o debatu u nás, o vojáky i o signál do zahraničí.“

Kritický hlas pak zazněl i od předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. „Lubomír Zaorálek neměl právo toto říkat. Od předsedy zahraničního výboru je to nešťastné, jen zhorší situaci,“ prohlásil, současně ale dodal, že komunisté jsou v principu proti celé misi. „Ne všichni občané ČR jsou srozuměni s tím, že český voják plní úkoly v zahraniční misi, která je pochybná. Válka v Afghánistánu není naše válka. Usáma bin Ládin nebyl Afghánec, byl to Saúd, a Afghánistán sám na nikoho nezaútočil.“