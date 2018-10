Drahoš a Hilšer v Senátu posílí klub Starostů a nezávislých

V kuloárech se původně mluvilo o tom, že Hilšer posílí početně nejmenší Klub pro liberální demokracii - Senátor 21. Jednal ale i s lidovci a nakonec se rozhodl pro STAN. „Bylo to pro mě těžké rozhodování, protože hodnoty jsme měli společné,“ uvedl.

Drahoš jednal s kluby KDU-ČSL i Starostů. „Nakonec jsem se po zvážení všech aspektů rozhodl, že vstoupím do klubu Starostů a nezávislých,“ řekl na tiskové konferenci. Spolupracovat by ale chtěl i s klubem lidovců a dalšími senátory, kteří podle něj sdílí stejný pohled na smysl horní komory.

„Rádi bychom v Senátu uskutečňovali pozitivní program. Česká společnost potřebuje spíš povzbudit, než naslouchat strašení některých lidí… Doufám, že Senát bude hrází proti tomu, aby tito lidé lacinými a mnohdy nekorektními argumenty šířili ve společnosti strach, nenávist a rozdělovali ji,“ dodal Drahoš.

Nejsilnější klub bude mít STAN nebo ODS

Zatím ale stále není jasné, který klub bude nejpočetnější. Frakce totiž dál vyjednávají s dalšími novými nezařazeními senátory. Bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer (nezávislý) by mohl posílit klub lidovců.

Do klubu ODS by mohl vstoupit nový českobudějovický senátor Ladislav Faktor. Kandidoval sice jako nezávislý, občanští demokraté ho ale podpořili. Další posilou by mohla být někdejší poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková nebo stávající senátor Ivo Valenta (za Soukromníky).

Představitelé senátorských klubů vesměs chtějí dodržet zvyklost, že právo navrhnout předsedu horní komory bude mít nejsilnější frakce. Vedení Senátu by pak mělo být obsazeno na základě poměrného zastoupení.