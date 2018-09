Odsouzená žena přijala trest za nenávistný komentář pod fotkou prvňáků

Soudkyně uznala ženu vinnou trestním příkazem. To znamená, že vůbec neproběhlo soudní jednání s dokazováním. Pokud by ale odsouzená nebo žalobce s takto uloženým trestem nesouhlasili, rozhodnutí by se zrušilo a řízení by pokračovalo. V tuto chvíli už je ale trest pravomocný. „Trestní příkaz ze dne 10. září 2018 nabyl právní moci dne 20. září 2018,“ řekla předsedkyně Okresního soudu v Tachově Michaela Řezníčková.

Státní zástupce Ondřej Wendler sice ženu původně obžaloval ještě z jednoho přečinu, důležité je pro něj ale především samotné uznání viny. „I výše trestu odpovídá tomu, jak jsem si ji představoval v případě uznání obou trestných činů,“ řekl Wendler. Trest má podle něj především varovat před podobným chováním lidí na internetu a není třeba z věci dělat exemplární případ.

Soudkyně Michaela Řezníčková už dříve pro ČT doplnila, co by ženě hrozilo, pokud by nezaplatila 20tisícovou pokutu. „Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl určen náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců,“ sdělila.