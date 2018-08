Ve většině mosteckých bytů nedosáhnou lidé na doplatek na bydlení, zóny se tam rozšíří

Lidí, kterým úřady neposkytly doplatek na bydlení, přibývá. Podle Úřadu práce ČR dávku nedostalo už 75 rodin. ČT o tom informovala jeho mluvčí Kateřina Beránková. Na doplatek nemají nárok lidé, kteří se nově přistěhovali do takzvaných bezdoplatkových zón. Ty na svém území vyhlásily přibližně tři desítky českých měst.

Nejvíc zamítnutných nebo odejmutých doplatků na bydlení je podle Beránkové v Mostě, a to 34. Následuje Chodov a Ústí nad Labem s 8 a 7 žádostmi.

Mostečtí radní se přitom rozhodli, že bezdoplatkové zóny ještě rozšíří. Podle primátora by měly zóny nově zahrnovat až 75 % všech bytových domů. Opatření začne platit během druhého zářijového týdne. „My jsme se rozhodli jít touhle cestou, přestože víme, že to není ideální řešení,“ uvádí primátor Mostu Jan Paparega (nestr. za Severočeši Most).

Zavedení bezdoplatkových zón mělo zabránit tomu, aby do problematických částí měst přijížděli další lidé závislí na dávkách. Také mělo přimět majitele bytů, aby nevymáhali vysoké nájmy od sociálně slabých. Podle primátora Mostu se ale situace zatím nezlepšila.

„Především by se měl změnit a sjednotit systém vyplácených dávek. Doplatek neznamená moc vysokou částku a kromě něj jsou tu i jiné dávky ve hmotné nouzi,“ tvrdí Paparega.