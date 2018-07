ŽIVĚ: Kůrovcová kalamita se dostala i na jednání sněmovny

Také podle nynějšího ministra Miroslava Tomana (za ČSSD) došlo k pochybení hlavně v předchozích desetiletích, připouští ale i chyby v práci správců lesů. „Myslím, že ministr Jurečka dělal to, co v daném okamžiku mohl dělat. Po bitvě je každý generál,“ podotkl Toman v ČT.

„Příčiny vznikly někdy před 50, 70, 80, 100 lety, kdy tady vznikaly smrkové monokultury. A pokud bychom byli korektní, tak se musíme podívat na to, že poslední tři roky byly extrémní – byly teplé a suché s velkým nedostatkem srážek, které umožnily to, že smrkové porosty chřadly a byly tudíž více náchylné na napadení kůrovcem,“ uvedl v květnu bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle Holomčíka by politici měli Lesům ČR i dalším správcům státních lesů dávat jasnější zadání, co od lesů společnost očekává. Tedy že kromě hospodářské funkce hrají lesy i roli ve vztahu k životnímu prostředí nebo dopadům klimatických změn.

„V současnosti máme smrkové porosty na obrovské ploše, v ČR zaujímají přibližně 50 procent. V původním dřevinném složení to bylo 7 procent. Vytvořili jsme kůrovci výborné podmínky a on využívá všechny naše nedostatky pro to, aby to dělal,“ říká profesor Turčáni.

Podle některých názorů je nynější kůrovcová kalamita nejhorší za posledních 200 let. Marek Turčáni z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity s tím do značné míry souhlasí.

Na programu i daňový balíček

Poslanci mají kromě kůrovce na programu i další body. V úvodním kole by se mohli zabývat širším návrhem daňových změn, jak je předložila ještě předchozí vláda hnutí ANO v demisi. V daňovém balíčku kabinet navrhl změnu deseti zákonů.

Předloha by mimo jiné zavedla zdanění zahřívaného tabáku a opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem a měla by zjednodušit správu daní z hazardních her. České televizi a Českému rozhlasu by novela omezila možnost uplatňovat nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, obě média by tím přišla o stamiliony korun.

V podvečer bude sněmovna volit nového místopředsedu za Jana Hamáčka (ČSSD), jenž se stal vicepremiérem v novém kabinetu ANO a ČSSD. Volba bude tajná, jediným kandidátem bude Tomáš Hanzel, kterého navrhla ČSSD. Bývalý primátor Karviné nyní v dolní komoře působí v kontrolním a branném výboru, jehož je místopředsedou.