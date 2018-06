Silný vítr zastavil lanovku na Sněžku. Obavy z povodní pod Jeseníky se nenaplnily

Do poledne platila výstraha meteorologů, podle které hrozil v Jeseníkách velmi vydatný déšť s úhrnem 30 až 40 milimetrů. Český hydrometeorologický ústav také upozornil, že by se pod horami mohly rozvodnit řeky. K tomu však nedošlo, ačkoli silný déšť do Jeseníků skutečně přišel.

Prší ale i na dalších místech, pro která meteorologové žádnou výstrahu nevydali. V Krkonoších vydala výstrahy Horská služba – kvůli mlze a také kvůli silnému větru s nárazy o rychlosti přes 20 metrů za sekundu a na hřebenech 30 metrů za sekundu (108 km/h).

Kvůli větru nejezdí lanovka na Sněžku, a to na obou úsecích již z Pece pod Sněžkou. „V Peci fouká už přes 60 kilometrů v hodině, na Sněžce přes 85 kilometrů a na Růžové hoře je to podobné,“ řekl náčelník lanové dráhy Jiří Martinec.