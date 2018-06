Babišova druhá vláda má největší podíl ministryň v historii Česka

Andrej Babiš, který loni v září oslavil 63. narozeniny, se již při prvním jmenování stal nejstarším premiérem v historii samostatného Česka. Před ním tento primát patřil předsedovi úřednické vlády z let 2009 až 2010 Janu Fischerovi, kterému bylo v době jmenování do funkce 58 let a tři měsíce.

Naopak nejmladším premiérem se stal Stanislav Gross (ČSSD), v červenci 2004 mu bylo 34 let a devět měsíců. Babišův předchůdce Bohuslav Sobotka (ČSSD) se stal předsedou vlády ve věku 42 let a tři měsíce. Čtyřicátníky byli v okamžiku, kdy stanuli v čele kabinetu, také Petr Nečas (45; ODS) a Josef Tošovský (47).