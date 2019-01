Minulost sekretáře TOP 09 Severy provází pochybné majetkové machinace za miliony

Co bylo důvodem neobvyklé vstřícnosti vůči poslanci, není jasné. Faktem ale je, že v té době ovlivňovaly jeho rozhodování každodenní problémy s alkoholem. Byl na něm závislý. Ze zdravotní dokumentace, kterou má Česká televize k dispozici, vyplývá, že v letech 2011 až 2013 musel být v důsledku svého pití mnohokrát ošetřován v místní nemocnici.

Právě alkohol tak mohl mít vliv na podezřelý prodej majetku, který Švec uskutečnil pouhé dva měsíce před svou smrtí. Šlo o onen luxusní ateliér na Vinohradech. 30. září 2013 podepsal u notáře smlouvu a nemovitost prodal. Transakci domlouval Severa. „Manžel byl vyzvednut doma, zavezen k notáři, tam podepsal nějaké doklady a zavezli ho zpátky domů. V té době už nebyl schopen ani sejít schody,“ tvrdí Švecova manželka.

Tchyně „milionářka“ si přivydělává v lékárně

Ateliér od Švece koupila opět jeho tchyně Marie Nováková. Kupní cenu ve výši přes 5,5 milionu korun ale penězi nezaplatila. Namísto toho ji uhradila další směnkou, tentokrát na 6,5 milionu. I ona prý Švecovi půjčila miliony a směnka měla tuto půjčku krýt. Podle účetní ale ani tuto směnku nikdy nikdo neviděl. V den, kdy měla Nováková peníze Švecovi půjčit, navíc nebyl podnikatel v Litomyšli, ale v Krkonoších.

Není ani jasné, z jakých zdrojů by Nováková mohla podnikateli půjčit tak vysokou sumu. V době, kdy měla miliony půjčovat, už totiž splácela koupi pražského bytu. Nepodnikala a v té době ani nechodila do práce. Dnes si brigádně přivydělává v lékárně, a to i přesto, že podle hodnoty nakoupených nemovitostí by měla být vlastně milionářkou. S Reportéry ČT hovořit odmítla.

Kvůli všem nejasnostem se pozůstalí po podnikateli Švecovi soudně domáhají vrácení ateliéru. O podezřelý prodej, stejně jako pochybné směnky se navíc zajímá i policie. Kriminalisté budou muset odpovědět i na to, zda nároky Severy a jeho rodiny nejsou ve skutečnosti podvodem, a také na to, odkud vzala rodina politika peníze na své investice. V období od února 2008 do června 2012 totiž do nákupu pražských bytů a údajných půjček podnikateli Švecovi vložili více než 18 milionů korun.

„Mám sečtené příjmy ze svého podnikání nebo ze svého příjmu potom, co jsem byl poslancem. Mám samozřejmě zdokumentovány všechny výdaje za nemovitosti i hypotéky, co jsme dosud splatili. Jsem připraven to předložit, až bude orgán potřebovat. V tom nevidím problém,“ uzavřel Severa.