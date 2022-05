Šéf NKÚ Dohnal rozdává kolegům odměny za 15 milionů

Volby by se od roku 2026 mohly podle návrhu ministerstva vnitra konat pouze v pátek. V případě obecních, krajských a senátních voleb by lidé hlasovali vždy v pátek prvního úplného říjnového týdne. Možné by bylo hlasovat v předstihu na obecních úřadech, netýkalo by se to ale komunálních voleb. S výjimkou těch obecních by už lidé neměli dostávat hlasovací lístky do poštovních schránek, ale až u uren. Vyplývá to z návrhů ústavní novely a zákona, které poslal resort vnitra do připomínkového řízení.