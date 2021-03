Normalizace poprvé zakročila – odsoudila mládež za podvracení republiky

Praha - S nastupující normalizací se jen těžko smiřovala mladá generace, a to zejména studenti, kteří na vysokých školách na konci 60. let zažili projevy uvolnění ve společnosti, což znamenalo mimo jiné svobodné diskuse na akademické půdě či navazování kontaktů se západním světem. A tak se není čemu divit, že se po potlačení pražského jara 1968 část studentů rozhodla bránit se normalizaci. A co bylo výsledkem - nová moc zakročila: 5. března 1971 se konal první normalizační proces se skupinou Hnutí revoluční mládeže, která byla obžalovaná z podvracení republiky. Své tresty si vyslechlo 16 mladých lidí. Nejvyšší trest, čtyři roky nepodmíněně, dostal Petr Uhl, který na tehdejší události zavzpomínal pro Portál ČT24.