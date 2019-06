Zeman: Stigma plzeňských práv si ponesou absolventi ještě roky

Plzeň – Skandál s rychlostudenty spojený s plzeňskou právnickou fakultou bude její absolventy provázet ještě alespoň 10 let. Při debatě se studenty Západočeské univerzity (ZČU), pod kterou fakulta spadá, jim stín spojený s aférou přisoudil prezident Miloš Zeman. Jedním dechem se do univerzity opřel za to, že její fakulty se v průzkumu umístily v porovnání s ostatními v zemi na zadních místech.