Šest dní před Národní třídou požadovali Tepličtí čistý vzduch

Na demonstraci v plynových maskách

8. listopadu se už plakáty šířily po celém městě, a to prostřednictvím kamarádů z undergroundového prostředí. Právě díky kontaktům se Jindrovi podařilo namnožit a rozšířit tři stovky plakátů, což v době cyklostylů nebylo úplně jednoduché. Do distribuce se totiž zapojili i lidé, kteří měli zkušenosti ze šíření ilegálních Lidových novin a dalších zakázaných tiskovin. Ještě během odpoledne se tak aktivním mladíkům podařilo umístit všechny archy na autobusové zastávky, zdi veřejných budov či lampy, ale roznést je i do poštovních schránek.

Tehdy šlo o riskantní aktivitu, která mohla skončit všelijak. Zbyšek Jindra měl štěstí, i když ho kolem deváté večer přistihla Veřejná bezpečnost: „Naložili nás do žigulíku a odvezli na okresní komisařství. Tam nás drželi asi čtyři hodiny. Nadávali nám, křičeli na nás, co si to dovolujeme. Samotný výslech byl ale v klidu, nepamatuji si ani, že by po mně chtěli třeba nějaká jména,“ vzpomínal v rozhovoru pro MF Dnes Jindrův spolupracovník Jindřich Uhlíř.