Uhlíkové emise armád a válek jsou enormní. A nikdo je zatím aktivně neřeší

Válka zabíjí lidi. Válka ničí hodnoty. Válka rozbíjí práci celých generací. A válka také mění klima. Ale jak přesně, to je složité říct.

Je extrémně náročné získat konkrétnější data o celkových emisích skleníkových plynů, ke kterým vede činnost všech světových armád. V mírových dobách jsou hlavním zdrojem emisí armád hlavně spalování fosilních paliv v dopravě, především letecké, provoz budov (vytápění, klimatizace) a samozřejmě má vliv i spotřeba různých materiálů, potravin, výroba zbraňových systémů, stavba budov a mnoho dalších procesů.

Stovky zdrojů emisí