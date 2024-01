Evropa nezvládá spalničky. Za rok jich přibylo pětačtyřicetkrát

před 2 h hodinami | Zdroj: Reuters , ČTK , BBC , AP , WHO

Výskyt spalniček v Evropě se za loňský rok zvýšil 45krát. Uvedla to stanice BBC s odvoláním na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), podle níž je nutné dalšímu šíření této vysoce nakažlivé nemoci zabránit naléhavými opatřeními.

V roce 2023 se spalničkami nakazilo přibližně 42 200 osob, zatímco za celý rok 2022 to bylo 941 lidí. Podle WHO je to důsledek toho, že během pandemie covidu-19 se proti této nemoci naočkovalo méně dětí.

„Očkování je jediným způsobem, jak děti před touto potenciálně nebezpečnou nemocí ochránit,“ uvedl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge. Za znepokojivou označil skutečnost, že WHO v souvislosti se spalničkami evidovala také 21 tisíc hospitalizací a bohužel i pět úmrtí. V roce 2021 vynechalo podle WHO dávku vakcíny proti spalničkám téměř 40 milionů dětí, z nichž 25 milionů vynechalo první dávku a dalších 14,7 milionu vynechalo druhou dávku.