Česko vyšle dvě družice. Výhledově pomohou s kosmickým smetím

Česká mise VZLUGEM vyšle do vesmíru dvě družice. Z nově otevřeného vesmírného operačního centra Space Operations Centre je budou řídit operátoři Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ). Ti budou moci družice k sobě podle potřeby například přibližovat a vyvinuté technologie poté využít k ochraně nebo k úklidu kosmického smetí na oběžné dráze, uvedli zástupci ústavu.

Projekt VLZUGEM reaguje na trend, který má u vysílaných družic do vesmíru omezit kosmické smetí. Odpad především v podobě družic totiž čím dál více zamořuje vesmír a oběžnou dráhu Země. Evropská kosmická agentura vloni zveřejnila Zero Debris Approach, tedy závazek, aby po jejích misích nezůstávalo na nízké oběžné dráze smetí. A právě to bude cílem nového českého projektu.

Jedna z družic bude představovat neznámý objekt, druhá má za úkol přiblížit se k ní a udělat zadané úkoly. „V první fázi bude cílem přiblížit se na sto metrů a tuto vzdálenost stabilizovat. Následně můžeme vzdálenost dále snižovat a přistoupit k vlastnímu pozorovacímu manévru,“ uvedl vedoucí projektu Róbert Šošovička. K řízení se využijí kamery, které budou snímat a za použití umělé inteligence vyhodnocovat vzájemnou polohu, vzdálenost a rychlost obou družic.

Nový projekt v novém řídicím středisku

Nové řídicí středisko, ze kterého budou družice ovládat, se nachází ve VZLÚ v Praze. Jsou tam místa až pro pět operátorů. Mimo zadávání pokynů řídí také komunikaci s družicemi, sledují jejich pozice na oběžné dráze, kontrolují potřebné parametry a analyzují data. Komunikace a stahování dat poté bude prostřednictvím nově vybudované pozemní stanice ve Vlkoši u Kyjova na Hodonínsku.

„Data získaná z družic operovaných přes Space Operations Centre nám mohou poskytnout podklady důležité pro správné rozhodování, a to jak v oblastech civilních, tak i v oblasti obrany,“ řekl generální ředitel VZLÚ Josef Kašpar. Dodal, že ústav před pár týdny otevřel svou dceřinou společnost na Floridě ve Spojených státech, aby rozšířil své působení.