Zóna ČT24: Evropské země revidují stav jaderných krytů

Pravidelnou revizí musí ve Švýcarsku nejméně jednou za deset let projít všechny bunkry, a to i ty soukromé. Nachází se i v suterénech některých bytových domů. Sklepy, které slouží domácnostem pro běžné potřeby, by měly v případě nebezpečí nabídnout plnou ochranu. Nedostatky, které kontroly dříve tolerovaly, teď pozornosti inspektorů neujdou.

Vady musí majitelé nemovitostí odstranit na vlastní náklady. Jinak hrozí pokuta v přepočtu přes dvacet tisíc korun za každého, kdo má v krytu vyhrazené místo. V případě menšího činžovního domu pak penále může snadno vystoupat až ke stovkám tisíc.