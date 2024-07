Wimbledonský triumf Krejčíkové sledovali Navrátilová, Tom Cruise i svatebčané v Líšni

Další wimbledonský triumf pro českou tenistku. Barbora Krejčíková vybojovala cennou trofej v souboji s Italkou Paoliniovou. Diváci sledovali utkání dramatické až do poslední minuty. Krejčíková nepatřila mezi favoritky. Tím spíš, když do turnaje byla nasazená až jako jednatřicátá. Přesto se stala po Markétě Vondroušové už druhou Češkou v řadě, která získala titul na wimbledonské trávě.

První set patřil jasně Češce, druhý pro změnu Italce. Třetí nabídl drama, které ale v závěru už jasně držela Krejčíková, a zaplněný centrální dvorec viděl další úspěch rodačky z jižní Moravy.

„Je to rozhodně nejlepší den mé tenisové kariéry a vůbec nejlepší den mého života,“ řekla Krejčíková po vítězství. „Myslím, že tomu nikdo nevěřil. Nevěřil, že se dostanu do finále. A nikdo nebude věřit, že jsem vyhrála Wimbledon. Já tomu pořád nemůžu uvěřit. Je to neuvěřitelné,“ sdělila s trofejí v ruce.

Osmadvacetiletá žena první míčky na kurtu odehrála v Ivančicích. Sobotní utkání tak nestrhlo jen diváky v Londýně, kde ho sledovali i Martina Navrátilová, Tom Cruise, Billie Jean Kingová, Hugh Jackman, Maria Šarapovová nebo Zendaya. Údery raket a fandění bylo slyšet ze statisíců domácností po celém Česku.

Mimořádná Navrátilová

Její Ivančice ale tentokrát tenisové horečce nepodlehly. V tamních podnicích se lidé na finále dívali sporadicky. Naopak plno bylo o pár kilometrů dál, v Nové Vsi na Brněnsku, kde Krejčíková několikrát za rok trénuje. Jinde, třeba v bistru v brněnské části Líšeň, zlákalo finále i svatební hosty. Ti tak během jednoho dne viděli dokonce dva šťastné konce.

České rodačky patří ve Wimbledonu k těm nejúspěšnějším. Mimořádná je stále Navrátilová, která s devíti tituly ve dvouhře drží mezi ženami absolutní rekord. První získala v roce 1978, poslední o dvanáct let později. Po emigraci z komunistického Československa hrála v amerických barvách. Později triumfem navázala Jana Novotná. Dvakrát uspěla Petra Kvitová a loni Vondroušová.

Všímají si toho i britská média. „Loni se princezna Kate tenistky Vondroušové ptala, jak je možné, že Česká republika má tak neuvěřitelnou řadu skvělých tenistů a tenistek,“ řekl zpravodaj ČT z Londýna Lukáš Dolanský.

Letos si všichni hráči dohromady rozdělili na odměnách rekordních 50 milionů liber. Pro vítěze nebo vítězku je to v přepočtu víc než 81 milionů korun. Poražení z finálových zápasů dostanou zhruba polovinu. A necelé dva miliony dostali i ti, kteří vypadli už v prvním kole. K takové odměně ale vede dlouhá cesta. Profesionální tenisté začínají hrát už jako malé děti. Pro rodiče je jejich příprava velmi nákladná. Mimořádně důležité je zapojení celé rodiny – bez flexibilní pracovní doby rodičů to často nejde.