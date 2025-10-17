V Bukurešti při výbuchu v obytné budově zemřeli tři lidé

V Bukurešti v pátek ráno při výbuchu v osmipatrové budově zemřely tři osoby, píše místní server Digi24. Záchranná služba převezla do nemocnic dalších třináct zraněných včetně dvou dětí. Rumunské ministerstvo zdravotnictví informuje, že většina z nich je ve vážném stavu. Někteří obyvatelé čtvrti podle serveru informovali, že od čtvrtka cítili v sousedství plyn. Exploze zasáhla především páté a šesté patro budovy.
Dosud není jisté, co výbuch způsobilo, ale místní distributor plynu v pátek uvedl, že ve čtvrtek obdržel několik hlášení o zápachu plynu v budově. Na místo byl údajně vyslán pohotovostní tým, který po zjištění výskytu plynu v budově uzavřel a zajistil ventil plynovodu, informuje agentura AP. V prohlášení distribuční firmy se dále píše, že pečeť na ventilu někdo strhl.
Záchranáři celou budovu ihned po explozi evakuovali. Preventivně byli evakuováni také studenti a učitelé z nedaleké školy. Rumunské úřady varovaly, že hrozí zřícení celé budovy.