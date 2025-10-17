V Bukurešti při výbuchu v obytné budově zemřeli tři lidé


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

V Bukurešti v pátek ráno při výbuchu v osmipatrové budově zemřely tři osoby, píše místní server Digi24. Záchranná služba převezla do nemocnic dalších třináct zraněných včetně dvou dětí. Rumunské ministerstvo zdravotnictví informuje, že většina z nich je ve vážném stavu. Někteří obyvatelé čtvrti podle serveru informovali, že od čtvrtka cítili v sousedství plyn. Exploze zasáhla především páté a šesté patro budovy.

Dosud není jisté, co výbuch způsobilo, ale místní distributor plynu v pátek uvedl, že ve čtvrtek obdržel několik hlášení o zápachu plynu v budově. Na místo byl údajně vyslán pohotovostní tým, který po zjištění výskytu plynu v budově uzavřel a zajistil ventil plynovodu, informuje agentura AP. V prohlášení distribuční firmy se dále píše, že pečeť na ventilu někdo strhl.

Záchranáři celou budovu ihned po explozi evakuovali. Preventivně byli evakuováni také studenti a učitelé z nedaleké školy. Rumunské úřady varovaly, že hrozí zřícení celé budovy.

Výběr redakce

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

před 12 mminutami
Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

13:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

před 1 hhodinou
Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

12:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

10:52Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

před 3 hhodinami
Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Bukurešti při výbuchu v obytné budově zemřeli tři lidé

V Bukurešti v pátek ráno při výbuchu v osmipatrové budově zemřely tři osoby, píše místní server Digi24. Záchranná služba převezla do nemocnic dalších třináct zraněných včetně dvou dětí. Rumunské ministerstvo zdravotnictví informuje, že většina z nich je ve vážném stavu. Někteří obyvatelé čtvrti podle serveru informovali, že od čtvrtka cítili v sousedství plyn. Exploze zasáhla především páté a šesté patro budovy.
před 11 mminutami

Ukrajinci tvrdí, že Rusko nad Krymem sestřelilo vlastní letoun

Rusové nad okupovaným Krymem sestřelili svůj vlastní vojenský letoun Suchoj Su-30SM, uvedl mluvčí ukrajinského námořnictva podle serveru RBK Ukrajina. Stroj podle mluvčího zničila ruská protivzdušná obrana, když se snažila zneškodnit ukrajinské drony. Ruská armáda incident nepotvrdila, nicméně o něm informuje jeden z ruských blogerů.
před 1 hhodinou

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polský soud zamítl vydání Ukrajince podezřelého z podílu na poškození baltského plynovodu Nord Stream v roce 2022 do Německa. Podle polské tiskové agentury PAP také zrušil jeho vazbu. Policie zatkla muže, kterého úřady identifikovaly jako Volodymyra Z., na konci září poblíž Varšavy na základě evropského zatykače vydaného německým soudem.
před 1 hhodinou

Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

Evropská politická Strana evropských socialistů (PES) v pátek vyloučila ze svých řad stranu Smer slovenského premiéra Roberta Fica, potvrdil zdroj z řad evropských socialistů. Stalo se tak na kongresu Strany evropských socialistů, který se v těchto dnech koná v Amsterdamu. Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Smeru a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas. Představitelé Smeru v reakci uvedli, že strana je konečně svobodná a že má nabídku od skupiny Patrioti pro Evropu.
12:37Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusko útočilo drony na Kryvyj Rih, zazněla desítka výbuchů

Rusko v noci na pátek podniklo rozsáhlý dronový útok na ukrajinské město Kryvyj Rih, informoval podle ruského serveru stanice BBC náčelník vojenské správy Oleksandr Vilkul. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který přistál ve Washingtonu na setkání se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, v reakci na ruský útok uvedl, že Rusko terorizuje život na Ukrajině. Ruské úřady podle BBC informovaly o ukrajinském raketovém útoku na město Soči.
09:13Aktualizovánopřed 4 hhodinami

V Římě vybuchlo auto investigativního novináře, vyšetřuje se spojení s mafií

Auta významného italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho a jeho dcery explodovala v noci na pátek před jeho domem v Římě, píše agentura ANSA. Exploze byla tak silná, že otřásla celou čtvrtí a poškozena byla i sousední budova. Nikdo nebyl zraněn. Italské úřady zahájily vyšetřování, do kterého se zapojily i orgány zabývající se bojem proti mafii.
před 4 hhodinami

Velitel, který dohlíží na údery USA na lodě v Karibiku, rezignuje

Americký námořní admirál Alvin Holsey, jenž dohlíží na sílící údery Pentagonu na lodě v Karibiku, které USA viní z pašování drog z Venezuely, oznámil rezignaci, píší americká média. Vyjádřil znepokojení ohledně mise v Karibiku a mezi ním a ministrem obrany Petem Hegsethem vznikla neshoda, píše deník The New York Times s odvoláním na své zdroje. Holsey stojí v čele velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe.
před 5 hhodinami

Předpokládaná délka dožití se vrátila na předcovidové hodnoty

Podle nedávno zveřejněné studie v medicínském odborném časopise Lancet se vrátila průměrná délka života na čísla před pandemií covid-19. Lidé narození v roce 2023 se tak mohou v průměru dožít více než 73 let. To je více než dvojnásobek hodnoty v roce 1900, kdy to bylo 32 let. Tento posun je výsledkem pokroku v medicíně, veřejném zdraví a zvýšení životní úrovně. Díky tomu bylo překonáno mnoho předpovědí o „limitu“ průměrné délky života.
06:40Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...