USA jednají o koupi většiny v TikToku americkými firmami, tvrdí stanice NPR

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa jedná o možnosti, že by sociální síť zaměřenou na tvorbu krátkých videí TikTok z velké části koupily americké firmy a její dosavadní vlastník čínská společnost ByteDance by v ní měl menšinový podíl. S odvoláním na dva nejmenované zdroje o tom informoval americký veřejnoprávní rozhlas NPR.

„ByteDance by z tohoto podniku neodešel, ale minimalizovalo by se čínské vlastnictví,“ řekl NPR jeden ze zdrojů. Na algoritmy aplikace TikTok, sběr dat a aktualizace softwaru by dohlížela firma Oracle, na jejíchž cloudových serverech už jsou v USA uloženy údaje o uživatelích této aplikace. Dalším možným investorem by podle NPR měla být společnost Microsoft.

Zástupci firmy Oracle a Bílého domu podle NPR o této záležitosti jednali v pátek a další schůzku mají příští týden.

Mluvčí firmy Microsoft věc odmítl komentovat a TikTok, Oracle ani Bílý dům na žádost o vyjádření nereagovali, napsal web NPR.

V médiích se nedávno objevily také informace o tom, že čínští představitelé jednají o možnosti prodat aktivity sítě TikTok v USA miliardáři Elonu Muskovi, který je blízkým spojencem Trumpa. Musk již vlastní sociální síť X, kterou koupil v roce 2022 za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun).