Trump omilostnil bývalého demokratického guvernéra, odsouzeného za korupci

Americký prezident Donald Trump omilostnil bývalého guvernéra amerického státu Illinois Roda Blagojeviche. Ten byl v minulosti odsouzen na čtrnáct let za snahu prodat křeslo v americkém Senátu, které se uvolnilo zvolením Baracka Obamy do Bílého domu. Trump také zvolnil vymáhání zákazu podplácet zahraniční představitele a svým příkazem zavrhl papírová brčka.

„Je pro mě ctí to udělat," řekl Trump v Oválné pracovně při udělení milosti. Republikánský prezident nazval někdejšího demokratického guvernéra, který se kdysi objevil v Trumpově televizní reality show „velmi dobrým člověkem“. „To se nemělo stát,“ řekl o odsouzení a uvěznění Blagojeviche. „Do pasti ho chytilo mnoho zlých lidí. S některými z nich jsem měl sám co do činění,“" dodal.

„Vždy budu hluboce vděčný prezidentu Trumpovi za vše, co pro mne a moji rodinu udělal,“ řekl Blagojevich novinářům před svým domem v Chicagu. „Je to věčná vděčnost. Je to skvělý chlap,“ řekl podle agentury AP.

Trump již v únoru 2020, během svého prvního volebního období, zmírnil bývalému guvernérovi trest 14 let za politickou korupci, takže po osmi letech ve vězení mohl vyjít na svobodu. Ale jeho odsouzení nebylo zahlazeno, to učinil až nyní Trump, poznamenala agentura AFP.