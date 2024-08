Trest smrti pro strůjce útoků z 11. září platí

Muhammad prý pomohl vycvičit únosce

Američané zadrželi islamistické radikály Muhammada z Pákistánu, Attaše z Jemenu a Havsávího ze Saúdské Arábie před dvěma desítkami let. Muhammad je podle amerických vyšetřovatelů strůjcem útoku, který pomohl vycvičit a řídit některé z únosců.

Při útocích 11. září 2001 zemřelo v USA téměř tři tisíce lidí. Dvě civilní letadla unesená islámskými radikály narazila do mrakodrapů Světového obchodního centra. Další dopravní letoun o několik desítek minut později narazil do budovy Pentagonu a čtvrtý se zřítil do polí v Pensylvánii.