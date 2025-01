Stovky zaměstnanců McDonald's v Británii žalují firmu kvůli obtěžování

Stovky současných i bývalých začínajících zaměstnanců restaurace s rychlým občerstvením, z nichž některým je teprve devatenáct let, se obrátily na advokátní kancelář Leigh Day, aby jednala jejich jménem. Žaloba se týká více než 450 poboček řetězce.

„Mám pocit, jako bych o tom s manažery nesměl mluvit,“ řekl Guardianu jeden devatenáctiletý zaměstnanec McDonald’s, který vyhledal pomoc právníků. „Můj šéf mi řekl, že pokud se s tím neumím srovnat, měl bych odejít. To, co jsem ale slyšel, by neměl slyšet nikdo. Řekli mi, že jsem teplouš. To mi bylo velmi nepříjemné,“ dodal.