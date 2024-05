Štáb ČT natáčel v rekreačním resortu u Charkova, kde Rusové zabili deset lidí

Druhý úder Iskanderem provedli Ruskové podle zdrojů ČT ze stejného místa. Artur stejně jako další mezitím pomáhal raněným. „Výbuch jsem neslyšel. Odhodilo mě to. Zvedly se částice prachu a spatřil jsem záblesk,“ říká zraněný Artur Burdov, syn majitele resortu.

První raketa udeřila přímo na břeh jezera do terasy, kde v tu chvíli odpočívalo několik lidí. Na místě, jenom tři metry od kráteru, zemřela také těhotná žena.

Hrobové ticho na břehu vody narušuje jen bzučení much. I dva dny po útoku je stále láká pach krve, kterou tu zanechaly dvě střely, říká zpravodajka ČT Darja Stomatová. A dodává, že střely od sebe dělilo pouhých osmnáct minut.

Podle informací ČT ukrajinská rozvědka už identifikovala dvanáct Rusů, kteří na resort zaútočili. Stále přitom vyšetřuje, proč vypálili střely za šest milionů dolarů na místo, kam jezdili lidé odpočívat.

Za útokem podle neoficiálních informací stála zpráva, že se v okolí resortu pohybuje vysoce postavený ukrajinský úředník. Ani toto vědomí ale obětem nepomáhá v tom, aby se s tragédií snáze vyrovnali.

„Všechno jsem to chtěl polít benzínem a zapálit. Měl jsem to tu rád. Něco jsme budoval a dělal jsem to s radostí,“ říká majitel resortu Ruslan Burdov se slzami v očích.

Útok těmto lidem vzal nejenom majetek, ale také naději, že během války mají vkládat síly do něčeho, o co mohou přijít během několika minut, dodala zpravodajka ČT Darja Stomatová.