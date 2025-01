SLEDUJTE: USA se chystají na Trumpovu inauguraci

Republikán Donald Trump se v pondělí oficiálně stane 47. prezidentem Spojených států. Inaugurace staronového šéfa Bílého domu se kvůli mrazivému počasí uskuteční uvnitř rotundy Kapitolu. Také místo slavnostního průvodu se uskuteční náhradní akce uvnitř zastřešeného stadionu. Trump po složení slibu zamíří do Bílého domu, chopí se svých pravomocí a podepíše řadu prezidentských dekretů.

Po ní se odebere do Bílého domu na čaj s odcházejícím prezidentem Joem Bidenem. Pak odjede na Kapitol, v jehož rotundě ve 12:00 místního času (18:00 SEČ) složí prezidentskou přísahu a přednese projev, který by měl trvat zhruba čtyřicet minut. Slavnostní slib složí podle tradice také viceprezident JD Vance.

Kryptoměny $Trump a $Melania přitahují masivní zájem. Analytici ale upozorňují, že běžný investor by se jim měl vyhnout , protože jde spíš o spekulaci než o investici.

Donald Trump zahajuje program před inaugurací návštěvou kostela v centru Washingtonu. Poté zamíří do Bílého domu za Joem Bidenem.

Lístky na inauguraci před Kapitolem přitom mělo zhruba 250 tisíc lidí a mnoho dalších mělo v plánu ceremoniál sledovat na velkých obrazovkách na prostranství National Mall. Obrazovky budou ale kvůli změně původního plánu odstraněny a přenos inaugurace budou diváci s lístky moci sledovat v zastřešené aréně Capital One. Ta však pojme jen zhruba dvacet tisíc lidí. Mnozí Trumpovi fanoušci, kteří přijeli do hlavního města, tak zřejmě budou ceremoniál sledovat v televizích v restauracích a barech. V rotundě Kapitolu bude skládání slibu přihlížet pouze několik set hostů, a to zejména bývalí prezidenti, zákonodárci a státníci.