Republikáni a demokraté připravili dohodu na financování vlády a federálních agentur

Podle nového plánu by Kongres dočasně financoval jednu řadu federálních agentur do 8. března a další do 22. března. Záměr počítá s tím, že mezitím by zákonodárci schválili balíčky zákonů zajišťující financování vlády po zbytek rozpočtového roku, uvedla AP. Sněmovna reprezentantů a Senát nyní budou muset hlasovat a schválit dohodu o dočasných fondech před termínem, kterým je páteční půlnoc.

Sněmovna by měla hlasovat ve čtvrtek, uvedl podle agentury Reuters republikán Kevin Hern. „Budeme hlasovat a uvidíme, jak to dopadne,“ řekl novinářům. Nouzové financování Ukrajiny, Izraele a dalších amerických spojenců přitom zůstává tvrdošíjně zastaveno, dodala AP.

Americký prezident Joe Biden v pondělí apeloval na kongresové lídry, aby dokončili schválení nové krizové podpory pro Ukrajinu či Izrael a aby odvrátili kolaps vládních financí, který hrozí zkraje příštího měsíce. Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson po setkání vyjádřil přesvědčení, že financování vlády se podaří dohodnout včas, o pomoci pro Ukrajinu se ovšem podle agentury AP nezmínil.