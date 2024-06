Požár na americkém Středozápadě pohltil rezervaci původních obyvatel a dále se šíří

mek

před 44 m minutami | Zdroj: Reuters , New Mexico Fire Information

Nízká vlhkost a vítr živí požár v blízkosti vesnice Ruidoso v Novém Mexiku. Plameny se rozšířily i do blízké rezervace kmene Mescalero a několika přírodních parků. Úřady nařizují místním se co nejrychleji evakuovat do připravených úkrytů v okolních městech Rosswell nebo Albuquerque. Oheň se rozhořel už v pondělí v devět hodin ráno tamního času a do půl dvanácté se rozrostl na odhadovaných 5252 akrů, uvedl lesnický odbor Nového Mexika.