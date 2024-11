Porota uznala vinným policistu z Kentucky za nepřiměřenou sílu vůči Afroameričance

Porota složená ze šesti mužů a šesti žen nejprve očistila Bretta Hankisona z obvinění, že použil nepřiměřenou sílu vůči sousedům Taylorové. Porota jednala tři dny více než dvacet hodin.

Hankison při zásahu vypálil deset ran do skleněných dveří a oken Taylorové, ale nikoho nezasáhl. Některé střely vlétly do sousedního bytu. Osmačtyřicetiletý Hankison po dobu procesu tvrdil, že jednal, aby ochránil své kolegy poté, co na ně přítel Taylorové Kenneth Walker vystřelil, když vyrazili beranidlem dveře. Walker postřelil jednoho z policistů.